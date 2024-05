Cagliari

L’allarme di Cna, che ha presentato un rapporto sul settore delle costruzioni nell’isola

L’edilizia in Sardegna cerca inutilmente operai e maestranze qualificate. È l’allarme lanciato stamane da Cna, che ha presentato all’Hotel Regina Margherita di Cagliari un approfondito rapporto sul settore delle costruzioni (leggi qui lo studio ). Nell’isola – secondo le stime dell’organizzazione di categoria – mancano 9.000 lavoratori. Di questi, 1.900 servirebbero per sostituire chi andrà in pensione nei prossimi mesi o chi si trova in mobilità.

“Quello della forza lavoro è un elemento di grande criticità”, spiegano il segretario regionale di Cna e il presidente regionale di Cna Costruzioni, Francesco Porcu e Antonello Mascia. “Non si trovano operai, servirebbe una riconfigurazione del sistema della formazione professione e di quello educativo. Ci troviamo di fronte a importanti sfide. Occorre attirare manodopera da fuori Sardegna con politiche di integrazione e formazione”.

Rispetto al 2019, la provincia di Oristano registra un +43% nel mercato delle costruzioni, trainata dalle infrastrutture e dal segmento abitativo. È il dato più alto nell’isola dopo il +46% di Nuoro, grazie agli investimenti in infrastrutture. Segue Sassari con un +41%, spinta dal residenziale abitativo, e chiudono Cagliari e Sud Sardegna