Cronaca Continuano le indagine e la ricerca del complice

L'arresto di Antonio Marras

Oristano

Resta rinchiuso nel carcere di Massama Antonio Marras, 65 anni, di Serrenti, arrestato venerdì per la tentata rapina alla agenzia della Banca di Arborea di Santa Giusta. Lo ha disposto il giudice Federica Fulgheri nel corso dell’udienza di convalida.

Marras, assistito dagli avvocati Mauro Togu e Simone Angei, non ha risposto durante l’interrogatorio, anche se ha collaborato in questa fase delle indagini, in particolare durante la perquisizione nella propria abitazione, svolta dai carabinieri di Oristano.

A casa dell’uomo i militari hanno trovato 100 grammi di cocaina e 100 di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Antonio Marras dovrà rispondere quindi, non solo di tentata rapina aggravata in concorso, ma anche di detenzione di sostanze stupefacenti.

I suoi legali potrebbero chiedere la modifica della misura cautelare, con il trasferimento in una comunità o in una struttura che possa assicurargli cure e assistenza.

La rapina era avvenuto venerdì scorso, insieme a un complice, fuggito prima dell’arrivo dei carabinieri e che i militari continuano a cercare. Antonio Marras era stato bloccato dai carabinieri prima che si allontanasse con il bottino di 94mila euro.

