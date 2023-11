Dopo l’incidente scappa via a piedi, rintracciato dalla polizia

Bauladu

Nei guai un automobilista

Scappato a piedi dopo essere stato protagonista di un incidente lungo la Statale 131 in cui sono rimasti coinvolti altri due veicoli oltre al suo, è stato rintracciato dalla polizia. Gli agenti hanno identificato il giovane automobilista.

La sua posizione adesso è al vaglio delle forze delle. forze dell’ordine. Non si conoscono le ragioni di questo comportamento.

L’incidente si è verificato stamane al chilometro 109,6 della Statale, all’altezza di Bauladu. Due persone, rimaste ferite, sono state trasportate in ambulanza all’ospedale San Martino di Oristano.

I veicoli viaggiavano in direzione Cagliari: dopo la carambola sono finiti in cunetta, fermandosi per fortuna in un punto dove non c’erano ostacoli pericolosi come alberi o rocce.

Sul posto, poco dopo le 9, sono intervenuti gli agenti della polstrada e gli operai dell’Anas. Sono stati i vigili del fuoco di Abbasanta a mettere in sicurezza i veicoli. Il traffico è stato inevitabilmente rallentato.

Ieri mattina si erano verificati due tamponamenti, a poca distanza l’uno dall’altro, all’altezza dello svincolo per Sant’Anna di Marrubiu. Nel primo pomeriggio, invece, un uomo era rimasto ferito in un altro incidente, nei pressi dello svincolo per l’agglomerato industriale di Oristano.

Quello di oggi è il quarto incidente stradale negli ultimi due giorni nel tratto oristanese della Statale.