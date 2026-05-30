(Adnkronos) - Una sola coltellata al torace, vicino al cuore. E' morta così Samanta Zironi, la 50enne ferrarese trovata senza vita questa notte nella sua abitazione in via Gatti Casazza, nel quartiere Barco. A chiamare il 118, intorno alle 3, è stato il marito Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile suicidio. L'arma, un coltello da cucina, è stato trovato accanto al cadavere, riverso a terra sul pavimento della camera da letto con indosso solo gli slip. Sul posto i poliziotti di Ferrara, insieme ai colleghi della Scientifica impegnati nei rilievi.

Tracce di sangue sono state trovate esclusivamente nella camera da letto dei coniugi, mentre il resto dell'appartamento era in ordine. Lombardi, fermato per l'omicidio della moglie, non ha confessato e in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. ( di Silvia Mancinelli )