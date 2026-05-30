Conte, 'Sardegna modello virtuoso per le rinnovabili' - Notizie

Il modello Sardegna "è un modello virtuoso per le rinnovabili, perché accompagnare questa transizione è fondamentale per garantire sicurezza energetica. E lo ricordiamo, qui in Sardegna, a differenza delle falsità che vengono diffuse, il territorio, un buon 1% del territorio dedicato alle rinnovabili con investimenti previsti nell'ordine di 1 miliardo di euro. Nel resto del territorio nazionale siamo ben al di sotto dell'1% del territorio dedicato. Nelle altre varie regioni si arriva allo 0,5, 0,6, qualche volta allo 0,7".

Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe Conte a Oristano, poco prima di partecipare all'assemblea del Movimento in Sardegna, dove è stato acclamato da urla e applausi e al grido di "Palestina libera.

"E' un modello che si sta rivelando molto operativo, molto pragmatico, che tutela il territorio, mira a utilizzare fondi pubblici reperendo anche nuove risorse aggiuntive, oltre 5 miliardi rispetto al bilancio ordinario, per dedicarlo appunto ai bisogni della comunità locale - ha aggiunto - Pensiamo alle infrastrutture, scuole, ospedali di comunità, case di comunità, per cercare di ridurre efficacemente le liste d'attesa e per investire anche per i nostri giovani. Perché qui poi in Sardegna in particolare i giovani spesso vanno fuori a cercare fortuna, invece devono avere la possibilità di rimanere qui".



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