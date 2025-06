Donna trovata morta in casa nel Torinese, ipotesi femminicidio

(Adnkronos) - Il cadavere di una donna è stato trovato in una casa di Rivalta, nel torinese. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio: la vittima potrebbe essere stata uccisa dopo una lite dal marito, che poi si sarebbe tolto la vita nel lago grande di Avigliana. Questa mattina, infatti, alcuni testimoni avevano dato l’allarme per un uomo che era stato visto gettarsi in acqua. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che lo avevano riportato a riva, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’era stato nulla da fare.

Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri che stanno compiendo i rilievi sul posto, i due episodi sarebbero collegati.

