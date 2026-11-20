(Adnkronos) - E' stato condannato a 10 anni di carcere più tre anni di libertà vigilata Vincenzo Lanni, 60 anni, accusato del tentato omicidio di una manager di 43 anni accoltellata alle spalle, lunedì 3 novembre 2025, in piazza Gae Aulenti a Milano. Lo ha deciso la giudice di Milano Chiara Valori al termine del processo con rito abbreviato con cui ha anche disposto una provvisionale di 50mila euro per la vittima scelta a caso. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 12 anni e 2 mesi. Tra 60 giorni le motivazioni del verdetto. "La mia assistita si sta riprendendo, è viva per miracolo: è stata una questione di centimetri, se quella lama avesse bucato l'intestino non sarebbe in vita. Sta affrontando un percorso psicologico di riabilitazione, si sta riprendendo", ha spiegato Paolo Cardone, legale di parte civile.