Torna oggi il Pmi Day, la Giornata nazionale delle piccole e medie imprese promossa da Confindustria con le associazioni territoriali, con visite guidate e incontri con imprenditori e professionisti per avvicinare studenti e docenti alle opportunità del mondo del lavoro. Quest’anno, per la prima volta, insieme agli alunni delle scuole medie e superiori parteciperanno anche gli studenti universitari. Il tema, 'Crescere', mette al centro la formazione, l’innovazione e il legame delle imprese con il territorio. Dal 2010 l’iniziativa ha coinvolto oltre 600mila giovani. La scorsa edizione ha riunito più di 1.300 imprese, 750 scuole e oltre 50mila ragazzi, con appuntamenti anche all’estero. La giornata rientra nella Settimana della cultura d’impresa di Confindustria e nella Settimana europea delle pmi promossa dalla Commissione europea.

Per le aziende, aprire le porte è un’occasione per rendere accessibile il proprio lavoro. “Aprire le porte dà al messaggio di un brand uno spazio fisico: le persone entrano in ciò che uno spot può soltanto suggerire, osservano, fanno domande, mettono in relazione le parole con l’esperienza. Perché quel momento sia significativo, va progettato come un incontro che offra una prospettiva inattesa: anche il sapere industriale più specialistico può diventare accessibile attraverso il dialogo con lo sport, l’arte, la cultura. Un brand lascia il segno quando ciò che racconta entra nell’immaginario delle persone e continua a lavorare anche dopo il saluto finale”, spiega Nicola Cappellari, Marketing Manager di Fvl.

Se una visita aiuta a scoprire un mestiere, l’organizzazione del lavoro incide su quanto spazio le persone hanno per mettere a frutto le proprie competenze. “Ogni ora assorbita da procedure macchinose, verifiche ripetitive e riconciliazioni manuali è un’ora sottratta allo sviluppo dell’impresa”, osserva Luca Scagliarini, Finance Transformation Advisor di Soldo. Una ricerca Unguess per Soldo, condotta su 100 responsabili Finance di aziende italiane con oltre 50 dipendenti, mostra che il 69% delle imprese intervistate ha introdotto strumenti digitali negli ultimi due anni, mentre il 26% integra pagamento e nota spese in un’unica piattaforma. “Il salto di qualità arriva quando le regole vengono applicate al momento della spesa e la documentazione viene raccolta contestualmente, riducendo la necessità di rincorrere gli errori. Per una pmi, recuperare capacità amministrativa significa avere più risorse da dedicare a clienti, progetti e formazione”, aggiunge.

Dalla gestione del tempo a quella degli impianti, la crescita passa anche da come si usano le risorse già disponibili. Quando si tratta di un impianto, il vantaggio può estendersi alle imprese del territorio. “Per una pmi, crescere significa anche trovare nuovi modi per condividere le opportunità create dagli investimenti. In Tecnocupole Pancaldi abbiamo installato una linea Salvagnini con una capacità produttiva superiore al nostro fabbisogno: un potenziale che può essere valorizzato mettendolo al servizio anche delle aziende vicine, attraverso commesse per la realizzazione di componenti, pannelli e lavorazioni sagomate”, spiega la Ceo di Tecnocupole Pancaldi Michela Pancaldi. “È un modo concreto di fare rete: un’impresa investe in tecnologia e altre possono accedere a nuove capacità produttive, senza sostenere ciascuna lo stesso investimento”, spiega illustrando un esempio di come la condivisione di risorse e competenze possa accompagnare la transizione verso l’Industria 5.0 e portare i benefici di un investimento a tutto il distretto.

Se condividere un impianto può dare accesso a capacità produttiva già disponibile, per avviare nuovi progetti serve anche trovare capitali adatti. “La crescita delle pmi ha bisogno di capitali capaci di accompagnare progetti concreti: ampliare la produzione, acquisire un concorrente, entrare in nuovi mercati”, sottolinea Marco Pasquotti, fondatore di Wisemoon e partner dell’Osservatorio del Politecnico di Milano sui Family Office.

“Il private debt - prosegue - può offrire un canale complementare al credito bancario, mettendo in relazione queste esigenze con le risorse di famiglie imprenditoriali e investitori qualificati. Ma il valore di questo incontro va oltre il finanziamento: chi ha costruito un’impresa porta anche conoscenza dei settori, delle filiere e delle sfide da affrontare”. È la prospettiva approfondita nel Report 2026 dell’Osservatorio Family Office del Politecnico di Milano, che esamina come mettere in relazione patrimoni privati e imprese attraverso analisi e processi strutturati. “Perché sostenere la crescita significa riconoscere il potenziale delle imprese e costruire finanziamenti coerenti con la loro capacità di realizzarlo”, conclude Pasquotti.