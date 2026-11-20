(Adnkronos) - Uniamo - Federazione italiana malattie rare ha presentato oggi a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, la campagna per la Giornata delle malattie rare 2027 che l'anno prossimo arriva alla ventesima edizione. A 100 giorni esatti dalla ricorrenza del 28 febbraio, Uniamo - coordinatore nazionale del Rare Disease Day in Italia - annuncia "il nuovo capitolo di un percorso che dal 2008 ha contribuito a dare visibilità alla comunità delle persone con malattia rara, ai loro bisogni e alle loro aspirazioni". Con il 2027 si apre "una nuova prospettiva: focalizzare la persona nella sua interezza e i legami che ne accompagnano la vita. Poter costruire e mantenere relazioni, vivere pienamente la dimensione familiare, accedere all'istruzione, lavorare, praticare sport, coltivare interessi e partecipare alla vita sociale: questi elementi, insieme - sottolinea la Federazione - costruiscono la qualità di vita. Aspetti che per le persone con malattia rara e per le loro famiglie non sono scontati e richiedono rimozione di ostacoli, sostegni e attenzioni specifiche".

Dal 2008 a oggi - ricorda Uniamo in una nota - la Giornata delle malattie rare è diventata un appuntamento di riferimento a livello internazionale, capace di coinvolgere associazioni di persone con malattia rara, famiglie, istituzioni, aziende e cittadini. Un impegno collettivo che ha trasformato storie troppo spesso poco conosciute in occasioni di sensibilizzazione, confronto e cambiamento. Un percorso che è emerso dai ricordi fotografici delle associazioni, raccolti dalla Federazione in un video che è stato proiettato in apertura dell'evento. A partire dal 2020 Uniamo ha trasformato la Giornata nel Mese delle malattie rare, dedicando le diverse campagne al viaggio della persona nel sistema sanitario: dalla diagnosi alla presa in carico, dalla ricerca all'accesso ai trattamenti. Solo nel 2026 sono stati quasi 100 gli eventi realizzati in tutta Italia da diversi soggetti: non solo associazioni, ma anche strutture sanitarie, istituzioni, scuole, aziende, università. Ora comincia una nuova fase: "Raccontare le malattie rare oltre la dimensione sanitaria".

Per realizzarne gli obiettivi, la Federazione ha chiamato a raccolta tutti i ministeri chiedendo attenzione e tutela, e offrendo il proprio supporto alla realizzazione di percorsi dedicati. La risposta istituzionale non è mancata, riferisce Uniamo. Il sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti; la senatrice Elena Murelli; il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenuto all'evento anche su delega della presidente del Consiglio GIorgia Meloni; la senatrice Alessandra Gallone, consigliere del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini; il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni; Raffaele Ciambrone, direttore generale delle politiche del Terzo settore al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: ciascuno di questi rappresentanti ha sottolineato le politiche in atto per garantire una partecipazione piena alla vita sociale per le persone con malattia rara e ha confermato l'impegno del proprio ente alla partecipazione alla Giornata malattie rare 2027.

La campagna 2027 invita ad allargare lo sguardo. "Accanto alla necessità di continuare a migliorare diagnosi, assistenza, ricerca e accesso alle terapie - afferma la presidente di Uniamo, Annalisa Scopinaro - è fondamentale riconoscere e sostenere tutte le dimensioni dell'esistenza per garantirne la qualità. Una prospettiva che richiede il coinvolgimento di ambiti e politiche diverse, dalla sanità al welfare, dalla scuola al lavoro, dalla cultura allo sport, affinché i diritti e le opportunità siano effettivi lungo tutto il corso della vita. Auspichiamo una continuità di questi percorsi, che non possono essere intesi come ambiti che non comunicano tra loro".

L'evento di lancio - si legge nella nota - ha rappresentato l'occasione sia per ripercorrere le precedenti edizioni della Giornata attraverso le esperienze di chi ha contribuito a costruirla e l'ha vissuta in prima persona, sia per inaugurare il nuovo ciclo dedicato alla persona. L'iniziativa si è conclusa infatti con gli interventi di alcuni rappresentanti delle associazioni di persone con malattia rara: Gabriele Bona di Amri, Raffaella Cungi di Aidel22, Marco Sessa di Aisac e vicepresidente di Uniamo, Loredana Nasta di Aici e past president di Uniamo. La sfida per le istituzioni è proseguire il cammino avviato dalla comunità delle malattie rare, mantenendo alta l’attenzione e trasformando la consapevolezza raggiunta in risposte concrete, inclusive e durature