Don Ciprian Petre nuovo amministratore parrocchiale di Tiria

Don Ciprian Petre - Foto: Santino Virdis Negli ultimi giorni, l’arcivescovo metropolita di Oristano, monsignor Roberto Carboni, ha ufficializzato una nuova nomina all’interno della diocesi arborense. Don Ciprian Petre è stato designato amministratore parrocchiale della chiesa intitolata alla Beata Vergine Maria di Tiria, ruolo che entrerà in vigore a partire da lunedì 1 luglio. Questa nomina si aggiunge ai numerosi incarichi già ricoperti da don Ciprian, che attualmente è anche parroco di San Simmaco a Simaxis, amministratore parrocchiale di San Nicola vescovo a San Vero Congius, e vicario foraneo nella Vicaria Nostra Signora di Montserrat. Don Ciprian, 46 anni, originario di Bacau, in Romania, è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 2003. Il suo percorso ecclesiastico è iniziato in Romania. Tuttavia nel 2007 è entrato a far parte dell’arcidiocesi di Oristano, dove ha prestato servizio come amministratore parrocchiale di San Giovanni Battista a Senis per dieci anni, fino al 2017. Oltre ai suoi numerosi incarichi parrocchiali, don Ciprian è anche direttore dell’Ufficio Diocesano Migrantes, un ruolo che testimonia il suo

