Domenica In, da Barbareschi a Rosa Chemical: ospiti oggi 5 ottobre

(Adnkronos) - Tanti ospiti nella terza puntata di 'Domenica In', in onda oggi domenica 5 ottobre. Tra i protagonisti di questo pomeriggio su Rai1 Corinne Cléry, Kekko Silvestre dei Modà, Rosa Chemical, Aldo Cazzullo, Luca Barbareschi, Maria Rita Parsi, Gianna Orrù, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra, Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Il programma, condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, proporrà un’intervista a cuore aperto con Corinne Cléry sul suo percorso artistico e sul rapporto con il figlio Alexandre. Il tema del legame genitori-figli sarà approfondito con Luca Barbareschi, Maria Rita Parsi e Gianna Orrù.

Spazio alla musica con Kekko Silvestre, che si racconterà prima di esibirsi in un medley dei successi dei Modà. Rosa Chemical sarà protagonista del talk dedicato a 'Ballando con le Stelle' e interpreterà dal vivo il brano sanremese 'Made in Italy'.

Aldo Cazzullo presenterà il suo nuovo libro 'Francesco - Il primo italiano', dedicato a San Francesco d’Assisi, in vista del ritorno della sua commemorazione come festa nazionale dal 2026.

Non mancheranno momenti di leggerezza: Teo Mammucari coinvolgerà il pubblico con il suo gioco telefonico, mentre Enzo Miccio offrirà un ritratto glamour della principessa Kate Middleton.