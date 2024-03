Domenica di sangue in Sardegna, 4 morti in diversi incidenti

È di almeno 4 morti il bilancio di due diversi incidenti stradali che si sono verificati nelle strade della Sardegna. Il primo si è verificato questo pomeriggio a Cala Liberotto, nel comune di Orosei. Per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto è morto un neonato di soli 3 mesi. Tre donne, tra cui la madre del bambino, sedute nella parte anteriore dell’auto, sono state liberate dalle lamiere dell’auto con gravi ferite e trasportate immediatamente in ospedale. L’incidente ha richiesto un grande sforzo da parte dei soccorritori, con l’intervento dell’elisoccorso e delle ambulanze provenienti da Orosei e Irgoli, oltre ai carabinieri di Siniscola, Dorgali e Orosei per i rilievi di legge e la gestione del traffico. Il secondo grave incidente si è verificato sulla strada Sassari-Alghero, in direzione dell’aeroporto. Nello scontro tra due auto sono morte 3 persone, mentre altre 3 sono rimaste ferite. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari e gli agenti della Polizia Stradale. Un

