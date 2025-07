DiVincenzo salta gli Europei di basket, Pozzecco chiama Thompson

(Adnkronos) - Niente Italia per Donte DiVincenzo che salta gli Europei di basket. La guardia dei Minnesota Timberwolves, ha ricevuto in tempi record la cittadinanza italiana, ottenuta per 'meriti speciali' per rispondere alla convocazione di Gianmarco Pozzecco e vestire la maglia azzurra ai prossimi Europei di basket, al via il prossimo 28 agosto. Un infortunio alla caviglia però non permetterà a DiVincenzo di essere in campo. Al suo posto, convocato Darius Thompson.

"Donte aveva espresso la sua volontà e la viveva con grande entusiasmo", le parole di un amareggiato Pozzecco. "Purtroppo Donte non sarà dei nostri per un riacutizzarsi di un problema fisico, abbiamo provato a capire se poteva curarsi qui ma non c'erano i tempi per averlo con noi ad Eurobasket", ha confermato in conferenza stampa a Milano il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili Gigi Datome.

"Ciao a tutti. Volevo solo dirvi quanto sono felice e grato, ed eccitato di diventare un cittadino italiano. Voglio ringraziare la Federazione e le istituzioni italiane per aver reso questo possibile in tempi record", inizia così il video con cui DiVincenzo annuncia il suo forfait, pubblicato sugli account ufficiali dell'Italbasket, "purtroppo mi dispiace non poter raggiungere la Nazionale questa estate a causa di problemi fisici".

"Questi problemi mi hanno costretto negli ultimi giorni a dover prendere questa decisione difficile", ha continuato il giocatore Nba, "il mio obiettivo però resta lo stesso, ovvero di intraprendere un percorso con la Nazionale italiana: giocare i Mondiali e le Olimpiadi con la maglia azzurra. Volevo ribadire il mio impegno e fare in bocca al lupo alla squadra. Ci vediamo presto", ha concluso la guardia dei Timberwolves.

