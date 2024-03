Ghilarza

L’Asl 5 conta di riprendere l’attività anche a Oristano, con l’arrivo di un nuovo medico

Si allarga la rete di cura per i disturbi cognitivi in tutto il territorio della Asl di Oristano. Dal 18 e dal 19 marzo saranno attive le sedi territoriali di Terralba e Ales del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze.

“Siamo molto soddisfatti che venga implementato su tutto il territorio un servizio che garantisce un supporto specialistico e, dunque, la possibilità per i pazienti di essere curati il più vicino possibile alle loro abitazioni”, ha detto il dottor Lorenzo Fiorin, responsabile del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze di Ghilarza. “Ringraziamo la disponibilità del direttore del distretto di Ales-Terralba, il dottor Andrea Floris, ma anche di tutti i colleghi e gli infermieri da anni impegnati nel centro di Ghilarza e a quelli che lavoreranno a Terralba e Ales”.

Inizialmente l’attività dei due centri si svolgerà ogni 15 giorni. Le sedute”, ha aggiunto Fiorin, “prevedranno due prime visite e dai quatto ai cinque controlli per ogni seduta. Questa organizzazione potrà essere modificata nei prossimi mesi e prevedere anche un’apertura settimanale delle due sedi in base alle richieste di