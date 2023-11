Interventi per il tumore al seno, all’Oncologico l’attesa si riduce. Mele (Riformatori): “Tre sedute in più a settimana”

Cagliari

La consigliera regionale nei mesi scorsi aveva denunciato gravi ritardi

“All’ospedale oncologico Businco di Cagliari i tempi d’attesa per un intervento per il tumore al seno sono oggi ridotti a 45 giorni, grazie all’aggiunta di tre sedute operatorie a settimana”. Lo ha evidenziato la consigliera regionale dei Riformatori Sardi Annalisa Mele, che lo scorso settembre aveva denunciato ritardi nelle cure. “Sono passati diversi mesi da quando per la prima volta mi occupai della drammatica situazione delle liste d’attesa. Nello specifico”, ha sottolineato Mele, “ricordo che si registravano tempi d’attesa di circa 70 giorni, il doppio rispetto ai 30 previsti dal protocollo ministeriale. Una circostanza di sofferenza chiaramente inaccettabile”.

“Dunque”, ha aggiunto la consigliera regionale, “avevo avviato interlocuzioni dirette con la direttrice generale dell’Arnas Brotzu, la dottoressa Agnese Foddis, con l’assessore regionale della Sanità Carlo Doria e altre figure dirigenziali, con l’obiettivo di vagliare idonee soluzioni che garantissero una riduzione delle liste d’attesa per tutte le pazienti affette da tumore mammario”.

“La direzione generale, che ringrazio, ha dato esecuzione a un apposito progetto di abbattimento delle liste d’attesa che ha avuto un impatto estremamente positivo. Il periodo d’attesa di 45 giorni”, ha evidenziato ancora Mele, “resta superiore rispetto a quanto previsto dalla normativa, ma il trend decrescente registrato in questi mesi, unitamente all’impegno e alla volontà della direttrice generale, fanno sperare che nei prossimi mesi questa tendenza continui fino a raggiungere tempi d’attesa non superiori a 30 giorni. Perché ciò avvenga è indispensabile che il progetto di abbattimento delle liste prosegua anche da gennaio 2024”.

“Voglio concludere ringraziando i chirurghi, gli anestesisti e gli infermieri che si sono resi disponibili a effettuare ore aggiuntive”, ha concluso l’esponente dei Riformatori Sardi, “così facendo hanno consentito di aumentare le sedute operatorie e ridurre i tempi di attesa delle donne affette da tumore della mammella. Sarà mia cura proseguire il costante monitoraggio della situazione e portare avanti il proficuo dialogo con la direzione ospedaliera”.

Giovedì, 30 novembre 2023