Derby Lazio-Roma, Olimpico blindato: sequestrate mazze e aste con viti e lame

(Adnkronos) - Aperti i cancelli dello stadio Olimpico per far accedere le tifoserie di Roma e Lazio in attesa del derby della Capitale. Blindata, con chiusure già a partire dalle 9, l’area intorno all’impianto sportivo, mentre le forze dell’ordine sono già schierate per rispondere a eventuali scontri in una partita che si preannuncia ‘caldissima’. Fischio d’inizio alle 12.30.

Il presidio dell’area dello stadio nelle ore alla vigilia del derby della Capitale è iniziato già a partire dalle 4 di questa mattina, con un ulteriore anticipo rispetto alla pianificazione del dispositivo di sicurezza varato per la giornata, quando un copioso schieramento di contingenti della Forza pubblica ha sigillato le zone rispettivamente riservate alla tifoseria della Roma e della Lazio.

Già dall’alba, gruppi di supporter di entrambe le squadre hanno iniziato a popolare l’area dell’impianto sportivo, debitamente monitorati dalle Forze di polizia. Nel corso delle ore, come di consueto, sono state effettuate bonifiche in tutte le zone limitrofe rispetto allo stadio Olimpico, con particolare attenzione ai giardini prossimi ai luoghi di ritrovo dei tifosi delle due squadre capitoline. Nella zona di piazza Mancini, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti tra mazze in legno e aste in plastica munite di viti e di lame.