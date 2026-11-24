Deposito a Olbia di merce contraffatta, sequestrati oltre 1.700 articoli - Notizie

Un base logistica del falso, un vero e proprio magazzino in cui oltre 1.700 articoli contraffatti, riproduzioni assolutamente fedeli dei più celebri modelli di borse, gadget e articoli di pelletteria commercializzati da case produttrici leader del settore del lusso, tra cui Gucci, Prada, Fendi, Christian Dior, Louis Vuitton, sono stati ritrovati dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, all'interno di un'abitazione nel centro di Olbia.Duranti i controlli per il contrasto della contraffazione di marchi e a tutela del "Made in Italy", i militari delle Fiamme gialle hanno denunciato cinque extracomunitari ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di introduzione nello Stato e commercializzazione di prodotti con segni falsi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.La merce, poi sequestrata, era tenuta all'interno di scatoloni nella casa riconducibile a due cittadini di nazionalità senegalese che non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione che ne giustificasse la provenienza. Il livello della merce sequestrata era altissimo, con una fattura pregiata che imitava gli originali e ingannava la buona fede degli acquirenti, con un packaging ricercato e fedele al "vero".Molte borse erano cedute con shopper e confezioni con logo.Le attività di controllo sono state poi estese anche a un'altra casa dello stesso proprietario, in cui abitavano da altre tre persone di nazionalità gambiana. Qui con il supporto dell'unità cinofila antidroga, i finanzieri hanno trovato e sequestrato circa 90 grammi di marijuana, 30 di hashish e 11 di cocaina.I cinque, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale e privi di occupazione, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.Riproduzione riservata © Copyright ANSA...

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