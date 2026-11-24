(Adnkronos) - Nel 2025, oltre 47.000 donne e ragazze, circa cinque ogni ora, sono state uccise da propri familiari in tutto il mondo, un dato sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti, secondo un rapporto dell'Onu pubblicato oggi. Stando alle stime di 'Un Women' e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc), negli ultimi anni il numero di donne e ragazze uccise da un partner o da un familiare ha oscillato tra 45.000 e 51.000 unità. Il rapporto, diffuso alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, indica che, delle 78.000 donne e ragazze vittime di omicidio volontario lo scorso anno, circa il 60% è stato ucciso da un partner o da un familiare. Le 47.000 vittime stimate corrispondono a 129 donne e ragazze uccise ogni giorno. Tale cifra è stata calcolata analizzando le statistiche provenienti da 122 paesi e territori.

Sebbene nel 2025 le donne abbiano rappresentato il 19% delle vittime di omicidio a livello globale, il 60% di esse è stato ucciso in ambito privato. Per contro, tra le vittime di sesso maschile, solo l'11% è stato ucciso in circostanze analoghe. L'Onu ha sottolineato l'"urgenza di garantire che la prevenzione della violenza domestica prenda in considerazione non solo le relazioni di coppia, ma anche i legami all'interno di strutture familiari più ampie".

Nessuna regione può dirsi completamente sicura, tuttavia, l'Africa ha registrato ancora una volta il numero più elevato di donne e ragazze uccise da partner o familiari, con 22.100 casi. Seguono l'Asia, con 15.100 vittime, le Americhe con 7.400, l'Europa con 2.100 e l'Oceania con 300. Il rapporto rileva inoltre che, a fronte di un calo globale dei tassi di omicidio, la diminuzione dei casi di femminicidio risulta più lenta, in particolare nelle Americhe e in Europa. Secondo l'Onu, ciò suggerisce che "tali crimini siano profondamente radicati nelle norme sociali e negli stereotipi di genere", evidenziando al contempo l'esistenza di ostacoli nell'accesso al sistema giudiziario.

Per femminicidio si intende l'uccisione di donne e ragazze basata sul genere. Oltre agli omicidi commessi da partner intimi o familiari, il termine può comprendere anche alcune uccisioni legate alla criminalità organizzata, al lavoro forzato o alla tratta di esseri umani. Tuttavia, secondo il rapporto, i dati sui femminicidi commessi al di fuori della sfera privata rimangono estremamente limitati, rendendo impossibile misurare la portata del fenomeno a livello regionale o globale.