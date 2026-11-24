Cresce l'export in Sardegna (+8,7%) ma frenano le piccole imprese (-15,9%) - Notizie

La Sardegna accelera sui mercati internazionali (+8,7%). Ma la crescita dell'export non coinvolge tutti i comparti produttivi: frenata (-15,9%) per le piccole imprese. Nel primo semestre 2026, le esportazioni manifatturiere dell'isola, 5 miliardi e 876 milioni in totale, di cui 447 milioni per le Pmi, hanno inciso sul Pil regionale per l'1,07%. La crescita supera di oltre il doppio la media nazionale (+4,3%) e quasi il doppio quella del Mezzogiorno (+4,4%). Un risultato che colloca la regione davanti a importanti realtà industriali del Nord, come Piemonte (+5,8%), Veneto (+3,8%), Lombardia (+3,2%) ed Emilia-Romagna (+2,3%).È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati Istat. Un quadro a due velocità: alla performance positiva delle esportazioni complessive si contrappone infatti la flessione del 15,9% registrata nei settori a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese, a fronte di una contrazione nazionale dello 0,6%.In questo modo la Sardegna si colloca all'ultimo posto della graduatoria. "I numeri ci consegnano una fotografia articolata - commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - da una parte registriamo una crescita significativa delle vendite manifatturiere all'estero, che dimostra come anche dalla nostra isola sia possibile competere sui mercati internazionali, dall'altra c'è la difficoltà delle micro e piccole imprese. Non basta produrre qualità: occorrono accompagnamento, innovazione, competenze, reti commerciali e una maggiore capacità di promuovere i prodotti sardi oltre i confini regionali e nazionali".La moda rappresenta una delle note positive, con un incremento delle esportazioni del 6,5%, in controtendenza rispetto alla flessione nazionale dell'1,3%. Di segno opposto la meccanica, che registra un pesante -34,3%. Preoccupano anche alcune destinazioni commerciali. L'export manifatturiero sardo verso il Medio Oriente arretra del 51,1%, contro il -14,3% nazionale. Ancora più evidente la difficoltà sul mercato tedesco: le...

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