Dalla Libia al porto di Pozzallo con 72 migranti a bordo, arrestati 3 scafisti
La Polizia di Stato di Ragusa e la Guardia di Finanza hanno fermato tre egiziani per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lunedì scorso, al porto di Pozzallo, è arrivata una imbarcazione con a bordo 72 migranti bengalesi, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto dopo essersi arenata nei pressi dell’Isola delle Correnti, a Portopalo.
Grazie all’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, è stato possibile ricostruire le fasi del viaggio dell'imbarcazione, proveniente dalla Libia, e individuare i tre scafisti poi arrestati.
