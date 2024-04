Aidomaggiore

Il fantino ha montato per tutta la stagione Laurel River, il cavallo vincitore

C’è anche un po’ di Guilcier sul podio della Dubai World Cup, svoltasi all’ippodromo Meydan di Dubai e vinta dal cavallo Laurel River: Lorenzo Putzulu, giovane fantino venticinquenne di Aidomaggiore da anni negli Emirati Arabi, ha preparato il cavallo montandolo tutti i giorni.

“È stato un piacere cavalcare questo cavallo ogni mattina durante la stagione”, scrive il giovane sui suoi social, annunciando la vittoria del cavallo e postando un video con i momenti più significativi della Coppa del Mondo.

Italian Post Racing, rivista indipendente di ippica, gli ha dedicato una intervista nella quale Putzulu si racconta: appassionato di corse di cavalli fin da bambino, dopo il diploma è partito per l’Inghilterra e poi per l’Australia, prima di approdare a Dubai. Alla sua seconda stagione negli Emirati, è intenzionato a prendere la patente per poter partecipare alle corse.