Proprio come i calciatori più famosi, i piccoli atleti delle squadre di numerosi centri della provincia di Oristano possono vedere le proprie figurine attaccate su un bell’album. Così tra i ragazzi di Abbasanta, San Nicolò d’Arcidano, Simaxis, Mogoro, Santa Giusta, Sedilo, Seneghe, Tramatza, Santu Lussurgiu e anche Guspini impazza la moda degli scambi, per completare le squadre.

Collezionare le figurine dei propri amici e rivali è diventata una passione. “È scoppiata davvero in fretta e i ragazzi sono molto presi, tanto che dobbiamo già ordinare altri album perché i primi sono terminati”, ha commentato Mottura. “Anche durante gli allenamenti la concentrazione è tutta sulle figurine e non vedono l’ora che finiscano per scambiarsele. E quando incontrano gli avversari li riconoscono immediatamente, dal momento che li hanno visti sulle figurine”.

Le vendite vanno molto bene. “Quasi tutto il ricavato va all’associazione che ha stampato l’album e una piccola percentuale rimane alle squadre. Naturalmente stiamo parlando di piccole realtà, in cui ci sono tante spese e entrate derivanti dagli sponsor, i contributi comunali e le quote delle famiglie. Perciò tutto verrà investito per i nostri piccoli giocatori.”, ha dichiarato il responsabile. “Noi per esempio abbiamo deciso di vendere direttamente album e figurine, ma c’era anche la possibilità di appoggiarsi a dei rivenditori”.

“È senza dubbio un’idea molto coinvolgente, perché spinge a fare nuove amicizie e unisce i giocatori”, ha concluso il responsabile. “Speriamo di replicare l’anno prossimo insieme a tutte le altre squadre”.

Giovedì, 25 gennaio 2024