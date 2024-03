Oristano

L’associazione regionale si è riunita in città

L’avvio del lavoro della nuova amministrazione regionale, l’analisi del voto del 25 febbraio scorso ma anche i prossimi appuntamenti elettorali. Sono questi gli argomenti che hanno impegnato sabato scorso gli iscritti di Sardegna 2050, l’associazione no profit di promozione sociale nata oltre 10 anni fa per iniziativa di un gruppo di professionisti, imprenditori, dirigenti d’azienda o di pubbliche amministrazioni, tutti animati dalla volontà di mettere i loro saperi e esperienze a disposizione di un progetto di sviluppo dell’isola.

Convocati a Oristano dal presidente Nicola Pirina, manager e amministratore della cooperativa cagliaritana Kitzanos , impegnata nella consulenza aziendale con l’applicazione delle nuove tecnologie e della intelligenza artificiale nei processi produttivi e gestionali, gli iscritti di Sardegna 2050 si sono confrontati sulle emergenze che la nuova giunta dovrà affrontare fin da subito.

Quello dell’efficientamento dei servizi sanitari è stato indicato da più parti come uno dei primi impegni. “Con uno sguardo attento alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie e non come un conto economico da far quadrare – spiega Nicola Pirina – Un obiettivo da raggiungere attraverso la massima considerazione di tutto il personale sanitario impegnato negli ospedali e