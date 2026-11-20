Da Enrico Rava a Nicola Conte, il jazz attraversa generazioni e linguaggi - Notizie

Seconda giornata di grande musica, sabato 21, per la 47/a edizione del Festival internazionale Jazz in Sardegna, al Teatro Massimo di Cagliari fino a domenica. Dopo l'apertura di venerdì, si prosegue con un cartellone che attraversa la storia e il futuro del jazz, intrecciando esperienze musicali condivise, approfondimenti, contaminazioni e incontri con alcuni dei protagonisti più autorevoli della scena internazionale.Dalla tromba di Enrico Rava alle lezioni concerto di Giovanni Bietti, fino al chitarrista e dj e produttore Nicola Conte, protagonista del progetto Umoja insieme alla voce di Sera Kalo.Una giornata che mette in dialogo generazioni e linguaggi del jazz contemporaneo, con uno sguardo sempre aperto alla sperimentazione e alla scoperta.Si comincia alle 11, in Sala M3, con Il jazz con gli occhi di un bambino, il progetto che celebra dieci anni di collaborazione tra il Festival Internazionale Jazz in Sardegna e le famiglie di contattoSonoro. Una speciale jam session che mette in relazione l'esplorazione sonora dei più piccoli e degli adulti con la libertà creativa dei musicisti ospiti. Alla conduzione Francesca Romana Motzo, con Francesco Medda (Arrogalla) all'elettronica e Marcello Peghin alla chitarra.Alle 16.30, nel Foyer, spazio alla storia del jazz con Alla scoperta di Charlie Parker, incontro dedicato al grande sassofonista e alla sua eredità culturale, a settant'anni dalla scomparsa. Il saggista e curatore artistico Franco Bergoglio, autore dell'omonimo volume, dialoga con il chitarrista e cantautore Ramprasad Secchi. Alle 18.30, in Sala M2, il pianista e divulgatore Giovanni Bietti e il tastierista Alessandro Gwis propongono un viaggio attraverso la storia della musica con un progetto dedicato alla Passacaglia e alla Ciaccona, forme antiche che intrecciano composizione, variazione e improvvisazione. Alle 19.30, in Sala M1, Enrico Rava con Fearless Five. Al suo fianco...

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