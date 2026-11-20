Il Premio Solinas a Roma, dal 2 al 15 dicembre - Notizie

Dal Quarticciolo all'Esquilino, fino al Tuscolano: il Premio Solinas - il più prestigioso riconoscimento italiano per la scrittura cinematografica - porta il cinema tra le persone, intrecciando scrittura, autori, industria e pubblico. Dall'impegno per l'ecosostenibilità alla riscoperta dei film che hanno segnato la sua storia, fino alle premiazioni del Premio Franco Solinas alla Migliore Sceneggiatura e del Premio Solinas Documentario per il Cinema, in collaborazione con Apollo 11.Dal 2 al 15 dicembre, con otto giornate di programmazione diffuse nel tempo e nello spazio, i tre quartieri della Capitale diventeranno punti d'incontro tra creatività, industria e pubblico, ospitando appuntamenti dedicati alla scrittura cinematografica e audiovisiva, alla valorizzazione degli autori e al dialogo tra cinema e spettatori.Una manifestazione che esce dagli spazi tradizionali per incontrare le comunità, creare occasioni di confronto e riaffermare il valore delle storie come strumento di partecipazione, crescita culturale e trasformazione.Si parte dal Quarticciolo: la manifestazione prenderà il via martedì 2 dicembre, alle ore 9.00, al C.S.A. Luigi Petroselli Quarticciolo (via Locorotondo 31-33), con l'iniziativa "Seconda chance - Cinema e periferie, una storia di riscatto", una giornata articolata in tre momenti dedicati al rapporto tra cinema, territorio e comunità. Protagonista della mattinata sarà Ciak si pianta 4, il progetto del Premio Solinas nato per compensare le emissioni di CO₂ prodotte dalla manifestazione. La giornata proseguirà alle ore 16.00 con una rassegna gratuita di 9 cortometraggi realizzati dal Premio Solinas e 4 cortometraggi del Premio Bookciak, Azione! Seguirà un talk con la sceneggiatrice e regista Francesca Mazzoleni.Dal 9 al 15 dicembre, allo Spazio Apollo 11 e al Centro Sperimentale di Cinematografia, il pubblico potrà partecipare gratuitamente a una rassegna di film e opere legati alla storia del Premio Solinas, realizzata in collaborazione...

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