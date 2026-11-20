(Adnkronos) - Quella sul Mostro di Firenze non è un'indagine riaperta, perché "il caso non è mai stato chiuso". Ne è convinto Davide Cannella, investigatore e criminologo che si occupò della vicenda sia per l'Arma dei carabinieri, sia, successivamente, come consulente privato, secondo cui l'attività della procura sarebbe proseguita negli anni, anche lontano dai riflettori, e oggi potrebbe trovare nuovo impulso grazie agli accertamenti genetici.

"Si lavora sugli otto duplici omicidi sicuramente acclarati del Mostro di Firenze", spiega all'Adnkronos riferendosi ai fatti avvenuti tra il 1968 e il 1985 nelle campagne e in zone periferiche della provincia di Firenze. Omicidi che presentavano caratteristiche ricorrenti: coppie appartate in luoghi isolati, automobili parcheggiate in strade secondarie o piazzole e prevalente uso di una pistola calibro 22. Analoghe anche le modalità di aggressione e, in alcuni casi, le mutilazioni sui corpi delle vittime.

Secondo il criminologo, la cosiddetta 'pista sarda' resta l'ipotesi più solida. Cannella sostiene infatti che il collegamento tra gli omicidi del Mostro e il duplice delitto del 1968 di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, a Signa, non sarebbe nato da un ricordo casuale di un maresciallo dei carabinieri, come ricostruito negli anni, ma da una segnalazione anonima arrivata agli investigatori: "Qualcuno inviò un biglietto anonimo. Lo dico con certezza matematica. Il messaggio per il maresciallo dei carabinieri era: 'vuoi risolvere il problema del maniaco che ammazza le coppiette? Allora vai a prendere il delitto del '68'". Da quell'approfondimento emerse poi che la pistola utilizzata era la stessa impiegata negli omicidi attribuiti al Mostro. Anche se, sostiene Cannella, l'autore materiale del delitto del 1968 non coinciderebbe con chi ha commesso i successivi omicidi: "Se l'arma era la stessa, non era la stessa mano quella che aveva colpito. Ora - dice - le pistole che hanno ucciso non passano di mano facilmente, ma tra persone molto solidali tra loro. Soprattutto in ambito parentale".

L'investigatore si dice fiducioso sulle potenzialità delle nuove analisi genetiche. Si sta lavorando per acquisire e confrontare i profili genetici di persone che ebbero rapporti diretti o indiretti con la vicenda per eliminare le tracce attribuibili a soggetti estranei: "Io sono convintissimo che chi all'epoca ha commesso questi fatti indossasse dei guanti. Dunque trovare il Dna delle mani sarà dura, ma spero che qualche goccia di saliva, o un po' di sudore, nella concitazione, sia finita da qualche parte. Qualcosa uscirà fuori". Intanto "la procura sta procedendo 'ad excludendum', nel senso che sta estraendo il Dna di tutte le persone, dei parenti e di tutti quelli che sappiamo che in quella storia c'erano e ci sono stati. Si cerca il Dna nei reperti eliminando quello che non può essere attribuito al Mostro di Firenze. Sicuramente verrà trovato del Dna e avrà un nome e un cognome".

Per il criminologo dietro questa vicenda potrebbe esserci un contesto criminale più ampio: "Si tratta di delitti maniacali, sì, ma propedeutici ad altre situazioni. Io un'idea ce l'ho da tempo - afferma - ed è chiara. Basterebbe fare una semplice ricerca per accorgersi che quando ci sono stati i delitti del Mostro, in Toscana erano in atto sequestri abbastanza importanti, riconducibili alla Sardegna".

E non è tutto: "La busta che fu inviata alla magistrata Silvia della Monica aveva la firma chiara del mostro di Firenze. All'interno era contenuto un frammento del corpo della ragazza francese uccisa nell'85 (Nadine Mauriot, uccisa insieme a Jean-Michel Kraveichvili l'8 settembre 1985 a Scopeti, nel comune di San Casciano in Val di Pesa, ndr). Su quella busta c'era scritto, come destinatario, 'Procura della Republica' con una sola 'b'; si disse che avevano voluto scrivere in latino, ma io sono assolutamente convinto che dietro la storia del mostro di Firenze ci sia qualcosa di sardo. Ma all'epoca non ne venne fuori nulla".

Sui tempi dell'indagine, Cannella invita alla prudenza. Gli accertamenti genetici richiederanno tempo e non tutti i reperti potrebbero essere ancora disponibili o in condizioni ottimali per le analisi. Tuttavia si dice fiducioso nell'operato della Procura: "Sono stati raccolti già molti campioni. Non da oggi, per la verità. La cosa si è saputa ora, ma quando ho chiesto di disporre la riesumazione di Francesco Vinci, la Procura aveva già fatto qualcosa di sua iniziativa. Ora però penso che vogliano andare rapidamente a qualche risultato. E penso che si stia andando verso la strada giusta". Del resto, conclude, "conosco la determinazione della pm Beatrice Giunti e proprio per questo ho molta fiducia che, stavolta, si prenda la strada giusta".