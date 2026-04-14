Da domani al via le anteprime di Cagliari Monumenti Aperti - Notizie

Sabato 18 e domenica 19 aprile Cagliari sarà teatro della 30/a edizione di Monumenti Aperti. La due giorni dedicata alle tradizionali visite ai monumenti sarà quest'anno preceduta da una serie di iniziative che partiranno domani, mercoledì 15 aprile, alle 18, con la presentazione dell'opera In tasca solo pezzi di casa dell'artista Maria Jole Serreli nel MUACC Museo Universitario delle arti e delle culture contemporanee, in via Santa Croce 63.L'opera è stata scelta per rappresentare l'edizione 2026 di Monumenti Aperti. Concepita dall'artista all'indomani del terremoto che nel 2016 scosse il centro Italia, ha la delicatezza e la drammaticità di un pensiero rivolto a quanti, pur avendo salva la vita, si trovarono allora a raccogliere i brandelli delle proprie esistenze interrotte. La scelta dell'opera, che sottolinea la mission e la capacità di rinnovarsi della manifestazione, promuove una riflessione consapevole sul patrimonio come spazio vivo che richiede cura e responsabilità collettiva. Uno spazio nel quale memoria e contemporaneità dialogano.Il giorno dopo, alle 19, nella sala conferenze del Centro Comunale d'Arte e Cultura EXMÀ andrà invece in scena, in prima assoluta, Aria di libertà settembre '43 / aprile '45, spettacolo di e con Giancarlo Biffi, produzione Cada Die Teatro. Aria di libertà è un racconto di memoria e di amore, un omaggio a una generazione che ha avuto il coraggio di dire no e di ricominciare. Un omaggio alla generazione che, uscita dalla dittatura, ha saputo edificare uno Stato repubblicano e democratico senza aver mai abitato le piazze della democrazia.Una generazione che ci ha lasciato un mondo migliore di come l'aveva trovato.L'inaugurazione di Cagliari Monumenti Aperti si terrà di fatto venerdì 17 aprile, alle 19, nell'Auditorium del Conservatorio di Musica di Cagliari, in piazza Porrino, con il...

Leggi tutto su Ansa Sardegna