"Il rapporto con l’Africa è centrale nella nostra agenda di politica estera, in particolare il lancio del piano Mattei. Formazione ed educazione rappresentano un architrave nel piano: capitale umano e giovani rivestono un’importanza cruciale". Lo ha dichiarato Nicoletta Bombardiere, direttore generale per gli Affari globali del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, durante la presentazione del progetto “CyberBridge - Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, realizzato congiuntamente con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Come spiegato nel corso dell’incontro, il progetto “Cyberbridge” è rivolto a Paesi africani ed è concepito per integrare competenze tecniche e capacità di policy favorendo un approccio multilivello alla resilienza digitale attraverso formazione specialistica, diplomazia e governance del cyberspazio. "Il panorama delle tecnologie e dell’informazione in Africa sta vivendo una rivoluzione, grazie a una popolazione giovane esperta di tecnologia e una crescente domanda di connettività. Pensiamo all’espansione di internet e servizi legati all’Ia, e quindi alla connettività. L’espansione delle possibilità digitali apre anche nuovi scenari di rischio, con una declinazione particolare in Africa. L’uso crescente di tecnologie sofisticate legate a intenti malevoli portano a le cosiddette minacce ibride. Come Farnesina con questo progetto intendiamo fornire un contributo significativo al rafforzamento del dialogo strategico tra Italia e paesi Africani promuovendo una cultura istituzionale della cybersicurezza. Si tratta di paesi con capacità infrastrutturali adeguate per poter investire in cybersicurezza".

"Grazie al nostro contributo finanziario il progetto consentirà organizzazione di missioni e questo aiuterà ad intessere relazioni istituzionali con i paesi interessati. È facile comprendere come Cyberbridge un investimento nelle relazioni di lungo periodo per noi, con l’obiettivo di costruire uno scenario internazionale più sicuro. I paesi con cyberbridge saranno più sicuri e pronti a difendere i propri cittadini, oltre che luoghi affidabili per investimenti", ha concluso Bombardiere.