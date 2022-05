Le storia del gambling comincia diversi millenni fa in Cina ed Egitto, fino a oggi sono tantissime le curiosità che riguardano i casinò, che durante il Medioevo ha vissuto un largo periodo di repressione, protrattosi anche fino al XX secolo ma che fondano le radici storiche in diversi Paesi.

Ecco 8 curiosità sul mondo dei casinò, alcune davvero sorprendenti e che generano ulteriori particolarità.

La nascita dei casino online è recente e non conta neanche 30 anni, con l’avvento di Internet è stata Microgaming la prima software house a lanciare una piattaforma virtuale di gioco, il primo Stato in assoluto a regolamentare i casinò online è stato Antigua e Barbuda, nelle Isole Canarie.

la parola “casino” è italiana e significa piccola casa da gioco, probabilmente il termine fu inventato nel 1744 da Giacomo Casanova, assiduo frequentatore e amante non solo delle donne ma anche dei casinò.

In assoluto, il primo casinò aperto fu quello di Venezia nel lontano 1638, a Las Vegas soltanto nel 1946 il Flamingo Hotel aprì la sua prima sala da gioco.

Anche se sembra un rompicapo non bisogna confondersi, in realtà questa curiosità è molto più semplice di quanto appare. A Las Vegas è stato costruito il Venetian Casinò che è una riproduzione perfetta della Serenissima con i suoi canali, ponti, piazze e architetture storiche, è stato inaugurato nel 1999. Soltanto 8 anni più tardi, anche a Macao (Cina) è stato inaugurato un casinò dedicato a Venezia: quasi 5 volte più grande di quello di Las Vegas.

La genealogia della parola “azzardo” fonde l’arabo e la lingua francese, la radice az – zarh che significa dado è araba, la parola hasard che significa avvertenza, rischio, è francese.

Fino a qualche secolo fa, la roulette era considerata il gioco del diavolo, in primo luogo perché il cerchio ha origini esoteriche e simboleggia l’uroboro, ma soprattutto perché sommando i 37 numeri presenti sul tavolo, si ottiene 666: il numero del diavolo.

Il Conte John Montagu IV soprannominato Il Conte di Sandwich (1718 – 1792) era abituato a trascorrere intere giornate e nottate al tavolo da gioco, tanto da dimenticarsi di mangiare e persino di lavarsi, un giorno chiese al suo maggiordomo di preparargli una bistecca, servita con due fette di pane. Il Conte Montagu per velocizzare il pranzo, mise la fetta di carne in mezzo al pane e nacque il Sandwich.

Dopo quello di Venezia fu aperto il Casinò Kurkhaus in Germania a Baden – Baden, era il 1834. Nel 1856 fu inaugurato il Grand Casinò di Montecarlo nel Principato di Monaco (Francia) e nel 1905 fu aperto il Casinò di Sanremo, che è stato il primo in assoluto a ospitare eventi, manifestazioni internazionali, sfilate di moda e persino il Festival di Sanremo dagli anni cinquanta agli anni settanta.

