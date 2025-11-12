Il Centro Studi Americani, in collaborazione con le principali università italiane e americane della Capitale, inaugura la quarta edizione del Festival della Cultura Americana, dedicata al tema “The American Dream: mito, realtà e contraddizioni”. Quanto di quel sogno è ancora vivo oggi? Quali promesse ha mantenuto e quali si sono trasformate nel tempo? Attraverso incontri, dibattiti e testimonianze, il Festival esplorerà l’evoluzione di questo mito, interrogandosi sulle sue luci e ombre, sulle sue radici storiche e sul suo impatto attuale.

Un viaggio critico e partecipato per comprendere come il Sogno Americano continui a modellare le aspirazioni individuali e collettive, tra speranze, sfide e nuove prospettive. Nato nel 2021, il Festival ha come scopo quello di avvicinare e far conoscere al pubblico la cultura degli Stati Uniti, comprenderne i valori e riflettere sul rapporto passato e presente con l’Italia e L’Europa.

Il programma prenderà il via domani dalle ore 18:00 presso il Centro Studi Americani (Via Michelangelo Caetani 32, Roma). Dopo i saluti iniziali, la serata prevede una Lectio Magistralis di Monica Maggioni, Consigliera d’Amministrazione del Centro Studi Americani. Il tutto sarà accompagnato dalla musica di Smile Orchestra e del Coro Gospel dell’Università degli Studi di Tor Vergata.