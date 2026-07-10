L'intelligenza artificiale in sostituzione degli operatori telefonici umani, Crisi nei Call Center in Sardegna: proclamato sciopero

Sardegna, Crisi nei Call Center per l'Intelligenza Artificiale: Decine di Posti a Rischio. Proclamato Sciopero

SARDEGNA – Il settore dei call center, del Customer Relationship Management (CRM) e del Business Process Outsourcing (BPO) è in crisi anche in Sardegna a causa dell'introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale. Decine di posti di lavoro sono a rischio nell'Isola, un'emergenza occupazionale che potrebbe mettere in ginocchio molte famiglie sarde. A denunciarlo sono i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpc Sardegna.

La Mobilitazione

I sindacati hanno promosso assemblee dei lavoratori per pianificare il primo sciopero nazionale del settore CRM/BPO, che si terrà dal 13 al 27 luglio. L'astensione dal lavoro interesserà il personale full time nelle ultime due ore del turno e il personale part time nell'ultima ora del turno.

Le Ragioni della Protesta

"Prima fra tutte il forte calo occupazionale che sta attraversando il comparto – sottolineano i sindacalisti – anche a causa dell'introduzione massiva e incontrollata dell'intelligenza artificiale all'interno delle aziende in un settore che registra un'occupazione femminile part-time al 70%". L'adozione di chatbot, assistenti virtuali e sistemi di gestione automatizzata delle richieste dei clienti potrebbe velocemente tagliare fuori dal lavoro decine di persone in Sardegna.

La Richiesta ai Sindacati

Per i sindacati è necessario "coinvolgere il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), fino ad ora sordo alle nostre richieste, dare forza alla vertenza e ottenere, al più presto, l'apertura di un tavolo strutturale dedicato al settore CRM/BPO, indispensabile per affrontarne le criticità e garantire prospettive occupazionali".

L'Appello ai Lavoratori

"La trasformazione è in atto – ribadiscono i sindacati – e procede a una velocità che non permette di perdere ulteriore tempo. Chiediamo ai lavoratori sardi di aderire allo sciopero e sostenere una vertenza fondamentale per il futuro del settore". Un appello che arriva in un momento cruciale per un comparto che impiega migliaia di persone in Sardegna.