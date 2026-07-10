Si è svolta questa mattina, nel cortile interno dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in viale San Pietro 10, di fronte al Palazzo Bompiani, l'iniziativa nazionale "Cibo e Salute", promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, alla quale ha aderito anche l'Aou di Sassari insieme a oltre 70 ospedali e mercati contadini in tutta Italia.
Per l'occasione è stato allestito il mercato di
Campagna Amica con la partecipazione dei produttori agricoli del
territorio, che hanno proposto prodotti locali e di stagione,
accompagnando i cittadini in un percorso di sensibilizzazione
sull'importanza di un'alimentazione sana, tracciabile e
sostenibile.
Particolare attenzione è stata riservata anche
alle nuove generazioni. Alla manifestazione hanno infatti
partecipato circa 60 bambine e bambini della Scuola dell'infanzia
"Marta Mameli" di Sassari, coinvolti in laboratori didattici e
attività educative dedicate alla conoscenza degli alimenti, della
stagionalità dei prodotti e dei principi di una corretta
alimentazione. Un'iniziativa pensata per promuovere fin
dall'infanzia la cultura del mangiare sano, nella consapevolezza
che proprio nei più giovani si gioca una delle sfide più importanti
della prevenzione. Anche nel territorio del Sassarese, infatti,
come nel resto del Paese, si registra un progressivo aumento dei
casi di sovrappeso e obesità infantile, fenomeni che rendono ancora
più necessario investire nell'educazione alimentare fin dai primi
anni di vita.
All'iniziativa hanno preso parte Serafinangelo
Ponti, direttore generale dell'Aou di Sassari, Alberto Mura,
direttore amministrativo, e Lucia Anna Mameli, direttrice
sanitaria. Hanno inoltre partecipato l'équipe della Struttura
complessa di Endocrinologia, Malattie della Nutrizione e del
Ricambio, diretta dal dottor Francesco Tolu, e gli specializzandi
della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione
dell'Università degli Studi di Sassari, diretta dalla professoressa
Antonella Pantaleo e la dottoressa Maria Grazia Cossu, pediatra
della Clinica pediatrica del Materno infantile e specialista
dell'alimentazione dei...