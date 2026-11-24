(Adnkronos) - Al via l’ottava stagione di 'Belve', il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, con la prima puntata in onda stasera, martedì 24 novembre, alle 21.25 su Rai2. Ospiti della prima puntata: l'ex capitano della Roma Francesco Totti, l'attore romano Pierfrancesco Favino e la storica dama del Trono Over di 'Uomini e Donne' Gemma Galgani.

Tornano gli iconici faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ogni puntata, ospiti diversi saranno disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

E riprenderanno anche gli ormai famosi provini, che quest’anno si chiamano 'Belve in prova': persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà infine, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.