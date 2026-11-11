Cresce il turismo nel nord ovest dell'isola, camere occupate all'81% - Notizie

Più camere occupate, una clientela sempre più internazionale e segnali di allungamento della stagione. È il quadro che emerge dall'analisi campionaria di Federalberghi Confcommercio Nord Sardegna sul periodo maggio-settembre 2026, presentata nella sede di Confcommercio a Sassari.Nel Nord Ovest dell'Isola l'occupazione media delle camere sale dal 78,94% del 2025 all'81,82%, mentre il riempimento dei posti letto passa dal 73,14% al 74,86%. Gli stranieri rappresentano il 72% delle presenze, contro il 68,84% dell'anno precedente."I dati della stagione 2026 confermano la solidità del nostro sistema ricettivo e l'efficacia delle scelte gestionali intraprese dagli operatori", afferma Stefano Visconti, presidente di Federalberghi Nord Sardegna.Alghero guida la crescita: l'occupazione delle camere raggiunge l'86,06%, rispetto all'81,08% del 2025, e quella dei posti letto il 79,63%. La componente estera pesa per il 77,55% delle presenze, con punte dell'83-84% a maggio e settembre.Nel Golfo dell'Asinara e a Sassari il tasso medio di occupazione delle camere si attesta al 75,59%, sostanzialmente stabile rispetto al 75,18% del 2025 ma superiore al 66,95% del 2022. Anche qui cresce il peso dei visitatori internazionali, al 61,83% delle presenze.Castelsardo registra un'occupazione media delle camere dell'84,28%, contro l'81,42% dell'anno precedente. Spicca maggio, quando il dato sale dal 54,16% al 66,74%: un segnale del rafforzamento dei flussi già all'avvio della stagione.Il confronto con il 2019, quando nel Nord Ovest l'occupazione media delle camere era al 68,96%, evidenzia il progresso del comparto. La sfida resta consolidare la domanda oltre il picco estivo: "La vera scommessa che sta procedendo nella giusta direzione è l'estensione dei flussi turistici", sottolinea Visconti, richiamando gli investimenti in promozione e programmazione.Riproduzione riservata © Copyright ANSA...

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