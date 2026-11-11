Violenza di genere e ricatto economico, a Cagliari convegno della Uil - Notizie

Prima di lasciare una situazione tossica, una donna si fa spesso una domanda: potrò permettermelo? Da questo nodo tra libertà e denaro parte il convegno "Violenza di genere e ricatto economico. Comprendere per contrastare", in corso a Cagliari, promosso dalla Uil Sardegna e dal Coordinamento regionale del sindacato Pari opportunità.Il motto: "La stabilità economica è la condizione essenziale perché ciascuna donna possa scrivere la propria storia personale". Per la segretaria regionale Uil Fulvia Murru, il sindacato deve mettere la donna al centro della propria agenda, accompagnarla in un percorso di protezione e battersi per stipendi dignitosi, contro i part-time involontari diffusi nell'Isola. I numeri, ricorda la coordinatrice regionale Pari opportunità Letizia Staffa, raccontano una fatica quotidiana: il 19% delle donne occupate lavora part-time e, a livello europeo, il 92% dei posti di lavoro lasciati negli ultimi anni è stato abbandonato da donne, gravate dai lavori di cura.In Sardegna pesa anche un'occupazione fragile. Da qui l'appello a intervenire sui rinnovi dei contratti di settore e di secondo livello.Un cambio di passo che, per la coordinatrice nazionale Pari opportunità e Politiche di genere Francesca Ricci, passa da tre strumenti: cultura, formazione dei quadri sindacali e contrattazione. È l'anima della campagna "Il tuo no diventa noi", lanciata dalla Uil al congresso di Padova a luglio. Tra le richieste, codici di condotta nei contratti e molestie inserite nell'analisi del rischio, così che i datori di lavoro sappiano prevenire e gestire.Sul fronte istituzionale, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini ha ricordato il sostegno ai centri antiviolenza, dove vergogna e paura rendono difficile raccontare. "Quest'anno, con la convergenza di tutte le forze politiche, è stato finanziato anche il patrocinio gratuito, grazie a un accordo con le camere penali...

Leggi tutto su Ansa Sardegna