A Ulassai focus su longevità cerebrale e medicina di precisione - Notizie
Cosa rende una mente invincibile di fronte allo scorrere degli anni? La risposta potrebbe arrivare dall'Ogliastra, la terra dell'eterna giovinezza: dietro il fenomeno dei centenari sardi, infatti, non ci sono solo la genetica o l'aria buona, ma anche i segreti di un cervello capace di resistere al tempo. Per svelarli, il 13 e 14 novembre la Sala Comunale Barigau di Ulassai ospiterà il convegno "Longevità cerebrale e malattie neurologiche del XXI secolo", trasformando il paese in un vero e proprio laboratorio scientifico a cielo aperto.
Sarà un'occasione di confronto tra scienziati ed esperti sulle patologie del nostro tempo, partendo proprio dal cuore di una delle aree di maggiore longevità al mondo. L'evento è organizzato dalla Struttura di Neurologia dell'Arnas G. Brotzu, diretta da Giovanni Cossu, anche presidente del Convegno, dalla Stroke Unit del Brotzu, sotto la responsabilità di Jessica Moller, e dalla Struttura complessa di Neurologia riabilitativa del Santissima Trinità di Cagliari guidata da Giuseppina Pilia, entrambe nel ruolo di responsabili scientifici dell'evento, e la collaborazione della Asl Ogliastra.
L'obiettivo è passare dalla gestione dell'evento acuto alla protezione globale del cervello lungo tutto l'arco della vita, traducendo i meccanismi biologici della resilienza in strategie preventive e terapeutiche personalizzate. "Studiare la longevità significa capire cosa ci permette di invecchiare mantenendo il più a lungo possibile salute, lucidità e autonomia. La ricerca, insieme all'innovazione tecnologica e a una medicina sempre più personalizzata - dichiara il direttore generale dell'Arnas G.
Brotzu, Maurizio Marcias - ci offre strumenti importanti per prevenire le patologie legate all'età e migliorare la qualità della vita".
"Le malattie neurologiche, in una popolazione che invecchia - afferma Aldo Atzori, rirettore generale dell'ASL Cagliari - chiedono al sistema sanitario uno sforzo che va oltre la capacità di cura...
Sarà un'occasione di confronto tra scienziati ed esperti sulle patologie del nostro tempo, partendo proprio dal cuore di una delle aree di maggiore longevità al mondo. L'evento è organizzato dalla Struttura di Neurologia dell'Arnas G. Brotzu, diretta da Giovanni Cossu, anche presidente del Convegno, dalla Stroke Unit del Brotzu, sotto la responsabilità di Jessica Moller, e dalla Struttura complessa di Neurologia riabilitativa del Santissima Trinità di Cagliari guidata da Giuseppina Pilia, entrambe nel ruolo di responsabili scientifici dell'evento, e la collaborazione della Asl Ogliastra.
L'obiettivo è passare dalla gestione dell'evento acuto alla protezione globale del cervello lungo tutto l'arco della vita, traducendo i meccanismi biologici della resilienza in strategie preventive e terapeutiche personalizzate. "Studiare la longevità significa capire cosa ci permette di invecchiare mantenendo il più a lungo possibile salute, lucidità e autonomia. La ricerca, insieme all'innovazione tecnologica e a una medicina sempre più personalizzata - dichiara il direttore generale dell'Arnas G.
Brotzu, Maurizio Marcias - ci offre strumenti importanti per prevenire le patologie legate all'età e migliorare la qualità della vita".
"Le malattie neurologiche, in una popolazione che invecchia - afferma Aldo Atzori, rirettore generale dell'ASL Cagliari - chiedono al sistema sanitario uno sforzo che va oltre la capacità di cura...