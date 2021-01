Alcune persone hanno aspettative molto alte dal bitcoin, e perché no? Stiamo parlando di come il bitcoin prenderà il posto della valuta fiat; quindi la grande aspettativa ne vale la pena. Ma la maggior parte di noi ha un'idea molto limitata del bitcoin e non riusciamo a capire come effettivamente ci aiuti. Bene, non tutti i bitcoin vengono utilizzati solo per investimenti.

Uso bitcoin da un po' di tempo ormai e posso dirti o assicurarti che un bitcoin può essere usato per fare molte cose che potresti non aver mai immaginato.

Cose che puoi fare usando 1 Bitcoin

Ci sono molte cose che puoi fare usando un bitcoin e probabilmente non hai mai provato a usarlo. Ma oggi ti dirò cosa puoi fare usando un solo bitcoin.

Un po' d'oro

Non è divertente? Puoi effettivamente acquistare un'oncia d'oro usando un bitcoin. Quindi l'opzione è la tua mano; o puoi comprare un bitcoin e lottare per tenerlo al sicuro online, oppure puoi anche scegliere di acquistare dell'oro che puoi tenere al sicuro nel tuo caveau a casa. Ovviamente un'oncia d'oro non è niente, ma puoi ovviamente raccogliere più once e tenerla come risorsa.

Ethereum

Bene, secondo me, se stai pensando di acquistare Ethereum, vendere il tuo bitcoin, allora non lo stai pensando bene. Se hai bitcoin, devi acquistare bitcoin solo se guardi dal punto di vista del carattere, quindi bitcoin ed Ethereum sono entrambi uguali. Quindi, se desideri acquistare bitcoin e poi venderlo per acquistare un Ethereum, allora direi che non ha senso farlo.

Acquisto di NetFlix Hours

Sei in grado di acquistare alcune ore NetFlix utilizzando il tuo bitcoin; anche se non molto, puoi comprare qualche ora. Un bitcoin ti darà una dozzina di ore per guardare il tuo NetFlix, che è abbastanza buono per trascorrere il tuo fine settimana. Puoi facilmente acquistare alcune ore NetFlix, il che significa che utilizzando un bitcoin, puoi guadagnare almeno 77.341 ore, il che ti permetterà di guardare ottimi contenuti.

Un volo attraverso il mondo

Un bitcoin può farti guadagnare del chilometraggio, utilizzando il quale puoi viaggiare in tutto il mondo una volta e in un modo. Se sei disposto a provare, puoi prendere dei biglietti e provarlo; puoi volare in quasi tutto il mondo. I tuoi sogni saranno realizzati. Puoi anche acquistare un biglietto di andata e ritorno per una destinazione particolare.

Un po' d'erba

Non tutti sarebbero interessati, ma alcuni sarebbero sicuramente interessati. L'erba viene consumata quasi dappertutto e soprattutto dalle giovani generazioni che sono molto regolari nel consumo di erba. Il prezzo della marijuana varia da stato a stato e da paese a paese. Un bitcoin ti aiuterà a comprare circa 6 once di marijuana. Puoi procurarti dell'erba per alcuni giorni; se lo desideri, puoi evitare di usare contanti e acquistare l'erba solo con bitcoin.

Mangia di più

Un'altra cosa migliore è che con un bitcoin puoi comprare della pizza; se vuoi mangiare la pizza, puoi usare un bitcoin. Potrai mangiare della pizza usando un solo bitcoin; almeno puoi avere 2-3 delle tue pizze preferite con un bitcoin. Non c'è niente di meglio di questo, non solo la pizza; puoi anche comprare degli hamburger. Puoi acquistare almeno 3-4 hamburger usando un bitcoin. È come un pasto completo da soddisfare; in altre parole, puoi vivere con un singolo bitcoin per almeno un giorno o due.

Conclusione

Queste sono le cose più interessanti che puoi fare usando il tuo bitcoin se desideri provarlo, quindi inizia a fare trading sul tuo bitcoin usando torinoggi.it . Questo ti aiuterà a farti un'idea di cosa puoi fare con bitcoin o cos'altro puoi acquistare.