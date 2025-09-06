Corteo per Leoncavallo entra in piazza Duomo, cori contro polizia e Piantedosi

(Adnkronos) - Cori contro la polizia e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi all’arrivo del corteo in solidarietà con il centro sociale Leoncavallo in piazza Fontana, dove la Questura di Milano aveva prescritto che la manifestazione terminasse per ragioni di ordine pubblico. Dopo pochi minuti le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno liberato l’accesso a piazza Duomo, consentendo l’ingresso ai manifestanti.

