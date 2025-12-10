A quattro anni esatti dalla sua liberazione in Egitto, l’8 dicembre 2021, Patrick Zaki ha condiviso una nuova pagina della sua vita: è diventato padre. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove l’attivista ha raccontato come una data segnata dal dolore abbia trovato un nuovo significato. "Pensavo che l’8 dicembre sarebbe rimasto per sempre un giorno difficile da ricordare… fino all’arrivo di Wedd", ha scritto Zaki, pubblicando una foto con la compagna Reny e il loro bambino.

Quel giorno, spiega, la memoria si è trasformata: "Il giorno che portava il peso del passato è diventato un giorno di luce. È diventato insieme il giorno della libertà e il giorno della nascita. Come se il destino avesse voluto ricordarmi che anche la memoria può guarire quando entra in contatto con un nuovo amore, quando la vita si intreccia con il senso più profondo delle cose".

Zaki parla anche di Reny: "Nei suoi occhi, nella sua pazienza, nella sua forza, avevo visto qualcosa che non avevo mai visto altrove. Ho visto una donna attraversare il dolore con un sorriso, affrontare la paura con fermezza, trasformare i momenti più duri in uno spazio di sicurezza. Ho visto in lei il significato autentico della condivisione: un amore che sostiene, che non si limita alle parole, un luogo dove ci si rialza insieme, comunque vadano le strade".

"Tutto ciò che avevo vissuto prima si è trasformato nel momento in cui abbiamo stretto tra le braccia Wedd — un nome scelto con cura, perché il mondo soffre di mancanza di gentilezza, e abbiamo desiderato che lui potesse portarne un po’ nel suo destino. Che la sua presenza ci ricordasse ogni giorno che la dolcezza è forza, e che l’amore è un valore che non si sostituisce. Quel giorno non ho ritrovato solo la libertà… quel giorno ho ritrovato me stesso. E la nascita di Wedd ha reso tutto più possibile, più luminoso, più vero".