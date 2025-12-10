Scappa al posto di blocco dei carabinieri, a casa aveva 8 kg di marijuana
I fatti nella notte a Mores, l'uomo è agli arresti domiciliari...
