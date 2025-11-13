Corea del Sud 'si ferma', è il giorno dell'esame di ammissione all'università: voli sospesi
Voli temporaneamente sospesi, la Borsa aprirà con un'ora di ritardo mentre i genitori preparano altari per le preghiere. Accade in Corea del Sud, nel giorno dell'esame di ammissione all'università. Esame, noto localmente come 'Suneung' e considerato davvero molto difficile, fondamentale per l'ammissione alle migliori università, è considerato come una porta d'accesso alla società, alla sicurezza economica e persino a un buon matrimonio.
Con così tanto in gioco, il governo sudcoreano non vuole correre rischi mentre gli studenti, dall'aria ansiosa, salutano i propri genitori in quello che molti considerano il giorno più importante della loro adolescenza si legge su channelnewsasia.com.
Durante la prova di ascolto in lingua inglese è stato imposto un divieto di volo a livello nazionale della durata di 35 minuti, salvo casi di emergenza, mentre le banche e gli uffici pubblici hanno chiesto ai propri dipendenti di andare al lavoro un'ora più tardi per evitare il traffico sulle strade.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie