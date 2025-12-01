Quattro persone sono state arrestate in Corea del Sud con l’accusa di aver violato oltre 120.000 telecamere Ip installate in abitazioni e attività commerciali, utilizzando poi le immagini registrate per produrre materiale sessualmente esplicito destinato a un sito web con sede all’estero. Lo riferisce la Bbc, citando la polizia locale, secondo cui gli hacker avrebbero sfruttato vulnerabilità dei sistemi – come password troppo semplici – per accedere ai dispositivi, sempre più diffusi come alternativa economica ai tradizionali impianti di videosorveglianza.

Le telecamere compromesse si trovavano in appartamenti privati, sale karaoke, studi di pilates e perfino in una clinica ginecologica. Uno dei sospetti avrebbe violato da solo 63.000 dispositivi, realizzando 545 video e vendendoli in criptovalute per circa 35 milioni di won (oltre 20mila euro), mentre un altro avrebbe hackerato 70.000 telecamere e commercializzato 648 filmati per circa 10mila euro. I due sarebbero responsabili di oltre il 60% dei contenuti pubblicati nell’ultimo anno sul sito illegale ora sotto indagine. La polizia ha inoltre fermato tre persone accusate di aver acquistato o visionato i video.

Le autorità hanno annunciato misure drastiche per bloccare la piattaforma e collaborare con agenzie estere per risalire al suo gestore. "L’hacking delle telecamere Ip e le riprese illegali causano immense sofferenze alle vittime e sono reati gravissimi: li estirperemo con indagini energiche", ha dichiarato Park Woo-hyun, responsabile delle investigazioni informatiche. La polizia sta contattando i proprietari delle telecamere violate per assisterli nella rimozione dei contenuti e, soprattutto, invita gli utenti a cambiare regolarmente le password per proteggere la propria privacy.