Coppa Italia, oggi Inter-Venezia 5-1 - La partita in diretta

(Adnkronos) - L'Inter scende in campo in Coppa Italia. I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia a San Siro negli ottavi del torneo. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Pisa, battuto 2-0 nell'ultima giornata di campionato grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Il Venezia invece ha sconfitto 3-0 il Mantova nell'ultima giornata di Serie B. Calcio d'inizio alle 21.

Inter-Venezia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.

La vincente di Inter-Venezia affronterà la vincente di Roma-Torino ai quarti di finale.