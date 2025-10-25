Coppa del mondo di sci, Goggia cade nel gigante: inizio sfortunato a Soelden

(Adnkronos) - Inizio sfortunato per la campionessa azzurra dello sci Sofia Goggia che a Soelden, dove ha preso il via la Coppa del mondo di sci, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, è caduta nel gigante femminile. Goggia partita con il pettorale numero 16, con Federica Brignone ad incitarla al traguardo, è arrivata lunga su un paletto e lo ha inforcato con il braccio cadendo, senza conseguenze, dopo 49 secondi di gara. L'azzurra era in linea con le prime dieci (11a al secondo intermedio con 46 centesimi di ritardo), prima di uscire.

Il muro del Rettenbach, ancora una volta, ha scremato il gruppo delle migliori, nella prima gara stagionale di Coppa del mondo, premiando l’austriaca Julia Scheib, 27enne già terza lo scorso anno a Soelden, e quest’anno nettamente prima al termine della prima manche, unica atleta a scendere sotto il limite cronometrico del minuto e 8 secondi. Con il tempo di 1’07″80, la Scheib ha staccato di 1″28 l’americana Paula Moltzan, di 1″32 la croata Zrinka Ljutic, di 1″34 Lara Colturi. A tiro di podio anche Lara Gut-Behrami a 1″54 e Mikaela Shiffrin a 1″69.

Per quanto riguarda Goggia, aveva dei parziali che avrebbero potuto farla entrare fra le prime 15, ma l’appuntamento deve essere rimandato. Si inserisce invece al 19/o posto a 2″91 dalla Scheib, Asja Zenere, pur pagando qualcosa alla pista che presenta una visibilità scarsa e molto vento. Fuori invece Lara Della Mea, che ha perso uno si in un sobbalzo all’inizio del muro. Giorgia Collomb ha accusato oltre 5 secondi di ritardo nella manche, perdendo la qualificazione alla seconda.