Carlos Alcaraz si ritira dalla Coppa Davis. Il tennista spagnolo, reduce dalla sconfitta alle Atp Finals contro Jannik Sinner, che lo ha battuto in finale in due set, avrebbe deciso, secondo quanto riportano i media spagnoli, di rinunciare alle Final Eight del torneo tennistico per Nazionali di scena, al via oggi, martedì 18 novembre, a Bologna a causa dell'infortunio patito a Torino.

In attesa dell'annuncio ufficiale da parte del giocatore, sembra sempre più probabile che la Spagna debba rinunciare al suo numero uno, che si è ripreso la testa del ranking Atp proprio raggiungendo la finale dell'ultimo torneo della stagione.

Il problema, per Alcaraz, è al bicipite femorale della coscia destra, anche se ancora da valutare l'entità. "Domani andiamo a Bologna e vedremo come andrà il mio infortunio alla coscia nei prossimi giorni", aveva rivelato lo spagnolo in conferenza stampa dopo la finale di Torino, "io voglio giocare la Coppa Davis".

Alcaraz, durante la finale contro Sinner, aveva infatti chiamato in ben due occasioni il medical timeout . Al termine del primo set, perso al tie break, lo spagnolo aveva chiesto l'intervento del fisioterapista per un massaggio. Dopo il trattamento, richiesto da Carlos anche al termine del nono game del primo parziale (sul 5-4 per lui), il fisioterapista ha messo un cerotto sulla coscia destra dello spagnolo.

Un intervento utile ad alleviare la situazione di affaticamento, in un match fin dal primo punto tiratissimo e molto dispendioso dal punto di vista fisico, ma che non sembra essere stato sufficiente per recuperare dall'infortunio.