Ascot, l'ambulatorio di Tramatza resta chiuso: cosa c'è da sapere

Oggi l’Ascot, ambulatorio straordinario di comunità territoriale, di Tramatza, situato in via Guglielmo Marconi 1, non sarà operativo. Pertanto, rimarrà chiuso per l’intera giornata. Questo servizio è rivolto esclusivamente ai pazienti residenti nelle zone di Tramatza, Bauladu e Milis che attualmente non dispongono di un medico di base. La decisione di chiudere temporaneamente l’ambulatorio è stata presa per garantire la migliore organizzazione delle risorse e dei servizi sanitari, al fine di assicurare una corretta erogazione delle cure e un adeguato supporto alla popolazione durante le emergenze sanitarie. La provincia di Oristano ospita un totale di 25 Ascot (Ambulatori straordinari di comunità territoriale) distribuiti in diverse località, tra cui Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Santulussurgiu, Seneghe, Simaxis, Terralba, Tramatza, Uras, Villaurbana e Zeddiani. Questi ambulatori forniscono servizi sanitari essenziali e gratuiti ai cittadini che non dispongono di un medico di famiglia, previa presentazione della tessera sanitaria. Gli orari e i giorni di

