Oristano

Le indagini si allargano. Alcune amministrazioni hanno già effettuato verifiche

Si allarga il raggio d’azione delle indagini che hanno portato in carcere l’ex sindaco di Ardauli Claudio Zago, accusato di aver sottratto oltre 600 mila euro dalle casse dei comuni di Bidonì e Nughedu Santa Vittoria – dove aveva lavorato – per pagare diversi investimenti poco fortunati effettuati in criptovalute. A quanto si è appreso alcune amministrazioni comunali del Barigadu e del Guilcier potrebbero essere oggetto di controllo da parte degli uomini della Squadra Mobile della Questura di Oristano. Quasi un atto dovuto, una verifica sulla loro gestione contabile, alla quale aveva lavorato ugualmente Zago, dipendente del Comune di Nughedu Santa Vittoria, sino alla fine della scorsa estate, ma collaboratore anche di altri enti locali e che, proprio sotto la forma di collaborazione con una società esterna di Tadasuni, aveva proseguito nei mesi scorsi la sua attività.

Al momento alcune amministrazioni avrebbero già effettuato autonomamente degli “audit”, verifiche interne su eventuali discrepanze di cassa, ma nulla sarebbe emerso.

Il giudice delle indagini preliminari Salvatore Carboni, intanto, ha confermato l’arresto dell’ex sindaco rinchiuso nel carcere di Massama.

Claudio Zago sin da subito ha