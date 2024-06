Oristano

L’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Avis di Olbia si apre al resto dell’Isola

Farà tappa anche a Marrubiu e Ardauli l’iniziativa “RED Blood Network”, che premia chi dona il sangue con un biglietto per il Red Valley Festival. Nei due paesi oristanesi la speciale raccolta di sangue – in programma quest’anno in 7 centri della Sardegna – avverrà venerdì 28 giugno.

A Marrubiu i donatori saranno accolti nella sede della sezione Avis, dalle 8 alle 12. Ad Ardauli, nello stesso orario, l’emoteca sarà in piazza Matteotti. In ciascun paese saranno disponibili 16 biglietti (4 per ciascuna serata tra il 14 e il 17 agosto), fino a esaurimento scorte.

Scopo del “RED Blood Network” è quello di sensibilizzare e incoraggiare i giovani amanti della musica dal vivo a partecipare a un’iniziativa socialmente utile come la donazione del sangue. Gli organizzatori hanno messo a disposizione complessivamente 256 biglietti omaggio per quanti si presenteranno a donare.

Per ottenere il biglietto, sarà necessario recarsi presso il luogo e orario indicato per ogni tappa e, dopo una verifica sanitaria da parte degli addetti sul posto, si potrà effettuare la propria donazione di sangue. I donatori saranno accolti