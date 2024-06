Sassari

La polizia ha scoperto che le irregolarità si ripetevano



Eroina, metadone, un coltello e l’assenza della tabella prevista nei giochi proibiti. È quanto hanno trovato gli agenti della Divisione polizia amministrativa e sociale in un circolo al cui gestore è stata sospesa la licenza per 30 giorni. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Sassari e il circolo per un mese dovrà rimanere chiuso.

Durante un servizio di controllo, la polizia aveva trovato tre flaconi di metadone di provenienza illecita occultati in vari punti del circolo, materiale di confezionamento, alcune siringhe utilizzate e una piccola quantità di sostanza da taglio.

Nel corso delle attività, inoltre, è stato notato che il titolare del locale non aveva esposto la prevista tabella dei giochi proibiti e un socio tesserato è stato trovato in possesso di una dose di eroina di 0,28 grammi e di un coltello a serramanico, dentro un marsupio.

Già in passato il locale era stato oggetto di controlli di polizia, perché abitualmente frequentato da pregiudicati che in diverse occasioni avevano generato disordini. Recentemente al suo interno era stato anche aggredito un cittadino extracomunitario: per quell’episodio era stata disposta la chiusura dell’esercizio