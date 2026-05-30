Arresti denunce e identificazioni anche in Sardegna nell'ambito di un'operazione a livello nazionale della polizia ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi.
L'attività svolta dalla Squadra Mobile sul
territorio nuorese ha fatto emergere "nuove modalità di
approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti
confermando come il mercato della droga sia in continua
evoluzione", spiega la Questura.
L'attività nella provincia, portata avanti con
il supporto degli altri Uffici della Questura, dei Commissariati e
degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, ha
consentito di identificare 1283 persone sospette, di cui 6
stranieri e 50 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di della
"mala-movida", su un centinaio delle quali sono in corso di
valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione.
Due persone sono state arrestate e 6 denunciate in stato di
libertà.
Per 3 soggetti di nazionalità rumena
identificati nel capoluogo, il Questore di Nuoro ha disposto il
foglio di via.
Nel corso dei controlli sono stati sequestrati
1.57 grammi di cocaina, 1252,37 gr. di cannabinoidi, nonché 3
coltelli e 2 bastoni.
Sono stati controllati 3 circoli ricreativi, uno
dei quali è stato sottoposto a sanzione amministrativa per
somministrazione illegale di bevande alcoliche e uno per mancata
affissione dei cartelli relativi il divieto di fumo.
La Squadra Mobile della Questura di Oristano ha
svolto numerosi servizi di controllo, appostamento e osservazione
nelle aree maggiormente sensibili allo spaccio del capoluogo e dei
comuni limitrofi, pur in assenza, nel territorio cittadino, di una
vera e propria "piazza di spaccio".
L'attività ha consentito di identificare 61
persone, denunciare 4 persone all'Autorità Giudiziaria e arrestarne
una in flagranza di reato. Sono stati inoltre sequestrati circa
mezzo chilo di cocaina, un...