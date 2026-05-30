Spaccio droga e armi, arresti e denunce anche in Sardegna - Notizie

Arresti denunce e identificazioni anche in Sardegna nell'ambito di un'operazione a livello nazionale della polizia ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi.L'attività svolta dalla Squadra Mobile sul territorio nuorese ha fatto emergere "nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti confermando come il mercato della droga sia in continua evoluzione", spiega la Questura.L'attività nella provincia, portata avanti con il supporto degli altri Uffici della Questura, dei Commissariati e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, ha consentito di identificare 1283 persone sospette, di cui 6 stranieri e 50 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di della "mala-movida", su un centinaio delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione. Due persone sono state arrestate e 6 denunciate in stato di libertà.Per 3 soggetti di nazionalità rumena identificati nel capoluogo, il Questore di Nuoro ha disposto il foglio di via.Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 1.57 grammi di cocaina, 1252,37 gr. di cannabinoidi, nonché 3 coltelli e 2 bastoni.Sono stati controllati 3 circoli ricreativi, uno dei quali è stato sottoposto a sanzione amministrativa per somministrazione illegale di bevande alcoliche e uno per mancata affissione dei cartelli relativi il divieto di fumo.La Squadra Mobile della Questura di Oristano ha svolto numerosi servizi di controllo, appostamento e osservazione nelle aree maggiormente sensibili allo spaccio del capoluogo e dei comuni limitrofi, pur in assenza, nel territorio cittadino, di una vera e propria "piazza di spaccio".L'attività ha consentito di identificare 61 persone, denunciare 4 persone all'Autorità Giudiziaria e arrestarne una in flagranza di reato. Sono stati inoltre sequestrati circa mezzo chilo di cocaina, un...

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